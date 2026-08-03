Benefiz-Radveranstaltung
So rollte die Vor-Tour der Hoffnung zum Millionenrekord
Das Feld der Vor-Tour der Hoffnung auf dem Maifeld: Bei der Benefiz-Radveranstaltung wurden in diesem Jahr 1.004.000 Euro für kr
Das Feld der Vor-Tour der Hoffnung auf dem Maifeld: Bei der Benefiz-Radveranstaltung wurden in diesem Jahr 1.004.000 Euro für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder gesammelt – Rekord!
Vor-Tour der Hoffnung

1.004.000 Euro für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder: Der Rückblick der ehrenamtlich aktiven Organisatoren der Vor-Tour der Hoffnung fällt ungewöhnlich emotional aus. Was die Hoffnungsradler rund um Koblenz erlebten. Und wie es weitergeht.

Lesezeit 4 Minuten
Ein paar Tage sind vergangen, seit der letzte Kilometer der Vor-Tour der Hoffnung absolviert wurde. Viele Eindrücke sind zu verarbeiten, die Nachbereitung im Organisationsteam läuft. Und so langsam lässt auch die Gänsehaut bei Bernhard Sommer und seinen Mitstreitern nach.
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