1.004.000 Euro für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder: Der Rückblick der ehrenamtlich aktiven Organisatoren der Vor-Tour der Hoffnung fällt ungewöhnlich emotional aus. Was die Hoffnungsradler rund um Koblenz erlebten. Und wie es weitergeht.
Lesezeit 4 Minuten
Ein paar Tage sind vergangen, seit der letzte Kilometer der Vor-Tour der Hoffnung absolviert wurde. Viele Eindrücke sind zu verarbeiten, die Nachbereitung im Organisationsteam läuft. Und so langsam lässt auch die Gänsehaut bei Bernhard Sommer und seinen Mitstreitern nach.