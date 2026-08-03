Benefiz-Radveranstaltung So rollte die Vor-Tour der Hoffnung zum Millionenrekord Tim Kosmetschke 03.08.2026, 11:00 Uhr

i Das Feld der Vor-Tour der Hoffnung auf dem Maifeld: Bei der Benefiz-Radveranstaltung wurden in diesem Jahr 1.004.000 Euro für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder gesammelt – Rekord! Vor-Tour der Hoffnung

1.004.000 Euro für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder: Der Rückblick der ehrenamtlich aktiven Organisatoren der Vor-Tour der Hoffnung fällt ungewöhnlich emotional aus. Was die Hoffnungsradler rund um Koblenz erlebten. Und wie es weitergeht.

Ein paar Tage sind vergangen, seit der letzte Kilometer der Vor-Tour der Hoffnung absolviert wurde. Viele Eindrücke sind zu verarbeiten, die Nachbereitung im Organisationsteam läuft. Und so langsam lässt auch die Gänsehaut bei Bernhard Sommer und seinen Mitstreitern nach.







Artikel teilen

Artikel teilen