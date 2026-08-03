Oper war einst nicht nur ein Bühnenerlebnis: Am 15. August erinnert auf Schloss Stolzenfels ein Open-Air-Konzert an Gaspare Spontini und die Zeit, als Klavierauszüge des Mainzer Schott-Verlags die großen Opern in die heimischen Wohnzimmer brachten.
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Bevor Schallplatte, CD, Radio oder später Streaming über das Internet die Musik in jedes Zuhause brachten, waren für ein musikbegeistertetes Bürgertum Klavierauszüge das Tor zur großen Opernwelt. Sie fassten Orchester und Gesang einer Oper in einer für Klavier spielbaren Fassung zusammen.