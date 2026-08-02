Nature One
Statt Feuerwerk gibts Feuer auf den Floors
So sehen Zigtausende Raver vor der Hauptbühne der Nature One aus luftiger Drohnenperspektive aus: Die Nature One geizte auch in
So sehen Zigtausende Raver vor der Hauptbühne der Nature One aus luftiger Drohnenperspektive aus: Die Nature One geizte auch in diesem Jahr nicht mit Schauwerten.
Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Kein Feuerwerk über der Pydna: Aus Sicherheitsgründen sagen die Veranstalter das Spektakel kurzfristig ab. Die Stimmung auf Deutschlands größtem Technofestival bleibt dennoch ausgelassen – 55.000 Menschen feiern bis tief in die Nacht.

Lesezeit 4 Minuten
Der zweite Festivaltag der Nature One 2026 überrascht viele Besucher zunächst mit einer kurzfristigen Absage des traditionellen Feuerwerks in der Samstagnacht. Aber was zunächst für Enttäuschung sorgte, entwickelte sich am Ende fast zu einer Randnotiz.
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