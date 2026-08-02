Nature One Statt Feuerwerk gibts Feuer auf den Floors Marc Schenten 02.08.2026, 14:46 Uhr

i So sehen Zigtausende Raver vor der Hauptbühne der Nature One aus luftiger Drohnenperspektive aus: Die Nature One geizte auch in diesem Jahr nicht mit Schauwerten. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Kein Feuerwerk über der Pydna: Aus Sicherheitsgründen sagen die Veranstalter das Spektakel kurzfristig ab. Die Stimmung auf Deutschlands größtem Technofestival bleibt dennoch ausgelassen – 55.000 Menschen feiern bis tief in die Nacht.

Der zweite Festivaltag der Nature One 2026 überrascht viele Besucher zunächst mit einer kurzfristigen Absage des traditionellen Feuerwerks in der Samstagnacht. Aber was zunächst für Enttäuschung sorgte, entwickelte sich am Ende fast zu einer Randnotiz.







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