Im Interview: Cosmo Klein Cosmo Klein surft auf dem Big-Band-Klangozean Claus Ambrosius 03.08.2026, 00:00 Uhr

i Cosmo Klein zählt zu den markantesten Soulstimmen Deutschlands. Beim Finale des Mittelrhein Musik Festivals tritt er gemeinsam mit der SWR Big Band am 23. August auf der Festung Ehrenbreitstein auf. Boris Breuer

Soul-Sänger Cosmo Klein gastiert am 23. August mit der SWR Big Band auf der Festung Ehrenbreitstein. Im Interview spricht er über seine Stimme, die Digitalisierung der Musik und den Mut, trotz allem optimistisch zu bleiben.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört Cosmo Klein zu den vielseitigsten Stimmen der deutschen Soul- und Funkszene. Als Sänger, Songwriter und Produzent verbindet er klassischen Soul mit modernem Funk, Jazz und Pop, arbeitete mit internationalen Künstlern und Produzenten zusammen und feierte Erfolge weit über Deutschland hinaus.







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