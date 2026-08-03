So lange man arbeitet ein Eigenheim finanzieren, in dem man im Alter dann miet- und abschlagsfrei wohnt: Das ist für viele die Idealvorstellung. Doch es gibt auch viele andere Wege, im Alter glücklich zu wohnen. Interview mit einem Experten.
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Vorsorge fürs Alter umfasst nicht nur finanzielle und medizinische Fragen, auch das Thema Wohnen wird für ältere Menschen immer wichtiger. Ob dabei das komplette Eigenheim oder eine ebenerdige Wohnung die richtige Wahl ist – bei sind viele Faktoren zu berücksichtigen.