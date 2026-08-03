Bauexperte im Interview
Haus oder Wohnung im Alter – eine reine Typfrage
Barrierefreiheit ist ein wichtiger Faktor beim Thema Wohnen im Alter, aber längst nicht der einzige. Im Interview mit unserer Ze
Barrierefreiheit ist ein wichtiger Faktor beim Thema Wohnen im Alter, aber längst nicht der einzige. Im Interview mit unserer Zeitung gibt der Fachmann für Bauen und Wohnen Tobias Beuler wertvolle Tipps.
Friso Gentsch. picture alliance/dpa

So lange man arbeitet ein Eigenheim finanzieren, in dem man im Alter dann miet- und abschlagsfrei wohnt: Das ist für viele die Idealvorstellung. Doch es gibt auch viele andere Wege, im Alter glücklich zu wohnen. Interview mit einem Experten.

Lesezeit 6 Minuten
Vorsorge fürs Alter umfasst nicht nur finanzielle und medizinische Fragen, auch das Thema Wohnen wird für ältere Menschen immer wichtiger. Ob dabei das komplette Eigenheim oder eine ebenerdige Wohnung die richtige Wahl ist – bei sind viele Faktoren zu berücksichtigen.
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