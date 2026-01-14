Homeschooling bei Extremwetter So ist RLP für den Online-Unterricht aufgestellt Cordula Sailer-Röttgers 14.01.2026, 06:00 Uhr

i Lernen zu Hause statt in der Schule - laut dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium kann davon ausgegangen werden, dass "nahezu alle" Schulen dieser Tage bei Bedarf Online-Unterricht auf die Beine stellen können. Jonas Güttler. picture alliance/dpa

Wenn es um Unterricht aus der Ferne geht, denken viele an die Corona-Pandemie zurück. Doch auch extreme Wetterlagen wie Schnee und Eis können Gründe für Online-Unterricht sein. Unsere Zeitung hat nachgefragt, wie gut die Schulen dafür gerüstet sind.

Zahlreiche Schulen in Rheinland-Pfalz standen Anfang der Woche vor der Wahl: Präsenz- oder Fernunterricht? Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Glatteisgefahr. Doch wie gut sind die Schulen im Land inzwischen in Sachen Online-Unterricht aufgestellt? Können sie aus dem Stand zum digitalen Unterrichten übergehen?







Artikel teilen

Artikel teilen