Wenn es um Unterricht aus der Ferne geht, denken viele an die Corona-Pandemie zurück. Doch auch extreme Wetterlagen wie Schnee und Eis können Gründe für Online-Unterricht sein. Unsere Zeitung hat nachgefragt, wie gut die Schulen dafür gerüstet sind.
Lesezeit 3 Minuten
Zahlreiche Schulen in Rheinland-Pfalz standen Anfang der Woche vor der Wahl: Präsenz- oder Fernunterricht? Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Glatteisgefahr. Doch wie gut sind die Schulen im Land inzwischen in Sachen Online-Unterricht aufgestellt? Können sie aus dem Stand zum digitalen Unterrichten übergehen?