Nach Gespräch mit dem Land So geht es bei der Initiative „Jetzt reden wir“ weiter Bastian Hauck 01.01.2026, 06:00 Uhr

i Vertreter der Initiative „Jetzt reden wir - Ortsgemeinden stehen auf“ übergaben Mitte November in Mainz ihr Forderungspapier, dem sich mehr als 700 Kommunen angeschlossen hatten, an die Landesregierung (auf der linken Seite Ministerpräsident Alexander Schweitzer (hinten) und Innenminister Michael Ebling). Bastian Hauck

Mitte November übergab das Bündnis „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“ ein hundertfach unterzeichnetes Forderungspapier an die Landesregierung. Wie ging es weiter – und gibt es einen neuen Gesprächstermin mit Ministerpräsident Schweitzer?

Mitte November übergaben sechs Kommunalpolitiker im Namen der Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“ ein hundertfach unterzeichnetes Forderungspapier an Ministerpräsident Alexander Schweitzer sowie Innenminister Michael Ebling (beide SPD) in Mainz.







