Politiker interessieren sich brennend für Umfragen – auch für den „Rheinland-Pfalz-Report“. Seit das erste Stimmungsbild von Rhein-Zeitung und RPR1. vorliegt, werden die Ergebnisse diskutiert. Politikwissenschaftler Uwe Jun ordnet sie ein.
Viele unentschlossene Wähler, Spitzenkandidaten mit Bekanntheitsproblemen – und eine starke AfD: Die Ergebnisse des ersten „Rheinland-Pfalz-Reports“ sorgen im Bundesland für Gesprächsstoff. Für Uwe Jun liefert die repräsentative Umfrage, die im Auftrag unserer Zeitung und RPR1.