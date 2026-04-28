Der lang ersehnte Durchbruch im Fall Amy Lopez soll nicht der einzige bleiben: Ein dreiköpfiges Team der Koblenzer Kriminalpolizei durchleuchtet Akten und sucht nach neuen Ansätzen in etlichen Altfällen. So arbeitet die Cold-Case-Einheit.
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Ungelöste Fälle sind für Polizistinnen und Polizisten wie offene Wunden, die nicht verheilen wollen. Und auch auf Otto-Normal-Krimifans üben sie eine besondere Faszination aus, wenn etwa im Frankfurter „Tatort“ Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) auf Verbrecherjagd gehen und sich sogenannte Cold Cases vorknöpfen.