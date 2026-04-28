Ein Forscher kennt Details, die selbst der Familie unbekannt waren: In Koblenz trifft Vergangenheit auf Gegenwart – und die Musik von Wilhelm Maler kehrt durch die Initiative seines Enkelsohnes auf die Bühne zurück.
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Musikgeschichte begegnet man nicht nur im Konzertsaal, in Büchern oder Archiven – manchmal sitzt sie einfach mit am Tisch. In einem Koblenzer Café, kurz vor einer Probe im Görreshaus, beugen sich zwei Männer über einen Stammbaum: Nikolaus Maler, Solofagottist im Staatsorchester Rheinische Philharmonie und Professor in Nürnberg, und Joachim Pollmann, Doktorand am Musikwissenschaftlichen Seminar Detmold/Paderborn.