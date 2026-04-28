Wiederentdeckte Musik Musikalische Familienforschung Claus Ambrosius 28.04.2026, 00:00 Uhr

i Außergewöhnliche Ermittler: Der Fagottist Nikolaus Maler (links) und der Musikwissenschaftler Joachim Pollmann tragen Erinnerungen und Forschungsergebnisse über den Komponisten Wilhelm Maler zusammen. Claus Ambrosius

Ein Forscher kennt Details, die selbst der Familie unbekannt waren: In Koblenz trifft Vergangenheit auf Gegenwart – und die Musik von Wilhelm Maler kehrt durch die Initiative seines Enkelsohnes auf die Bühne zurück.

Musikgeschichte begegnet man nicht nur im Konzertsaal, in Büchern oder Archiven – manchmal sitzt sie einfach mit am Tisch. In einem Koblenzer Café, kurz vor einer Probe im Görreshaus, beugen sich zwei Männer über einen Stammbaum: Nikolaus Maler, Solofagottist im Staatsorchester Rheinische Philharmonie und Professor in Nürnberg, und Joachim Pollmann, Doktorand am Musikwissenschaftlichen Seminar Detmold/Paderborn.







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