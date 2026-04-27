Nach der Landtagswahl wollen CDU und SPD gemeinsam regieren. Entgegen der landläufigen Annahme wäre es nicht das erste Mal. Einmal gab es das Bündnis schon – und es hielt nicht lange.
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Laufen die Verhandlungen wie geplant, werden sich CDU und SPD im Laufe der Woche auf einen Koalitionsvertrag einigen. Eine Regierung aus diesen Parteien ist in RLP außergewöhnlich. Jahrzehntelang regierten führend entweder CDU oder SPD. Meist jeweils im Bündnis mit der FDP, ab und an sogar alleine und zuletzt in einem Ampel-Dreierbündnis.