Blick in Historie des Landes
Wie die erste Große Koalition in RLP zustande kam
Der CDU-Politiker Peter Altmeier in einer undatierten Aufnahme. Altmeier, Mitbegründer der CDU, war in den Jahren 1947 bis 1969
Der CDU-Politiker Peter Altmeier in einer undatierten Aufnahme. Altmeier, Mitbegründer der CDU, war in den Jahren 1947 bis 1969 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Unter seiner Führung kam es zur ersten Großen Koaltion in Rheinland-Pfalz. Sie hielt gerade einmal eineinhalb Jahre.
dpa. picture alliance / dpa

Nach der Landtagswahl wollen CDU und SPD gemeinsam regieren. Entgegen der landläufigen Annahme wäre es nicht das erste Mal. Einmal gab es das Bündnis schon – und es hielt nicht lange.

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Laufen die Verhandlungen wie geplant, werden sich CDU und SPD im Laufe der Woche auf einen Koalitionsvertrag einigen. Eine Regierung aus diesen Parteien ist in RLP außergewöhnlich. Jahrzehntelang regierten führend entweder CDU oder SPD. Meist jeweils im Bündnis mit der FDP, ab und an sogar alleine und zuletzt in einem Ampel-Dreierbündnis.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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