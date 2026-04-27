Ausflugstipps für den Frühling
Paddeln auf der Lahn und Erzabbau im Westerwald
Die Lahn bei Balduinstein im Rhein-Lahn-Kreis: Auf dem besonders kanufreundlichen Fluss lässt es sich gut paddeln und die Natur
Die Lahn bei Balduinstein im Rhein-Lahn-Kreis: Auf dem besonders kanufreundlichen Fluss lässt es sich gut paddeln und die Natur genießen.
Dominik Ketz/Lahntal Tourismus Verband e. V.

Im Frühling vor die Tür zu kommen, ist vielen ein großes Anliegen. Doch nicht immer spielt das Wetter mit. Macht nichts! Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH hat Gut- und Schlecht-Wetter-Tipps zusammengestellt. Hier etwas für Abenteuerlustige. 

Lesezeit 2 Minuten
Frühlingszeit ist Ausflugszeit! Immer öfter lässt sich die Sonne blicken, und viele Menschen verspüren den Drang, ihre eigenen vier Wände zu verlassen. Aber nicht jedes Mal spielt das Wetter mit: kalter Wind, Regen oder gar einstellige Temperaturen können zum Spielverderber werden.

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