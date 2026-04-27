Ausflugstipps für den Frühling An Lahn & Nahe: Saunieren und Salzluft inhalieren 27.04.2026, 06:00 Uhr

Im Frühling vor die Tür zu kommen, ist vielen ein großes Anliegen. Doch nicht immer spielt das Wetter mit. Macht nichts! Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH hat Gut- und Schlecht-Wetter-Tipps zusammengestellt. Hier etwas zum Erholen.

Frühlingszeit ist Ausflugszeit! Immer öfter lässt sich die Sonne blicken, und viele Menschen verspüren den Drang, ihre eigenen vier Wände zu verlassen. Aber nicht jedes Mal spielt das Wetter mit: kalter Wind, Regen oder gar einstellige Temperaturen können zum Spielverderber werden.







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