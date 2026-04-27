Keine Anklage gegen Puchtler Staatsanwalt stellt Ermittlungen gegen Ex-Landrat ein Michael Stoll 27.04.2026, 11:33 Uhr

i Die Vorgänge um die frühere Lebenshilfe Rhein-Lahn haben für den Ex-Landrat des Rhein-Lahn-Kreises keine weiteren juristischen Folgen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz erklärt, dass das Verfahren gegen Frank Puchtler eingestellt ist. Carlo Rosenkranz

Die Vorgänge um die frühere Lebenshilfe Rhein-Lahn haben für den Ex-Landrat des Rhein-Lahn-Kreises keine weiteren juristischen Folgen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz erklärt, dass das Verfahren gegen Frank Puchtler eingestellt ist. Die Hintergründe.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat das Ermittlungsverfahren gegen den früheren Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Frank Puchtler (SPD), vor Kurzem eingestellt. Dies erfuhr unsere Zeitung jetzt auf Anfrage. Grund für diese Entscheidung ist, so Oberstaatsanwältin Martina Müller-Ehlen, dass „der Beschuldigte nach den durchgeführten Ermittlungen der ihm zur Last gelegten Vergehen nicht mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit ...







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