Die Vorgänge um die frühere Lebenshilfe Rhein-Lahn haben für den Ex-Landrat des Rhein-Lahn-Kreises keine weiteren juristischen Folgen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz erklärt, dass das Verfahren gegen Frank Puchtler eingestellt ist. Die Hintergründe.
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Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat das Ermittlungsverfahren gegen den früheren Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Frank Puchtler (SPD), vor Kurzem eingestellt. Dies erfuhr unsere Zeitung jetzt auf Anfrage. Grund für diese Entscheidung ist, so Oberstaatsanwältin Martina Müller-Ehlen, dass „der Beschuldigte nach den durchgeführten Ermittlungen der ihm zur Last gelegten Vergehen nicht mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit ...