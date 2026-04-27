Keine Anklage gegen Puchtler
Staatsanwalt stellt Ermittlungen gegen Ex-Landrat ein
Die Vorgänge um die frühere Lebenshilfe Rhein-Lahn haben für den Ex-Landrat des Rhein-Lahn-Kreises keine weiteren juristischen F
Die Vorgänge um die frühere Lebenshilfe Rhein-Lahn haben für den Ex-Landrat des Rhein-Lahn-Kreises keine weiteren juristischen Folgen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz erklärt, dass das Verfahren gegen Frank Puchtler eingestellt ist.
Carlo Rosenkranz

Die Vorgänge um die frühere Lebenshilfe Rhein-Lahn haben für den Ex-Landrat des Rhein-Lahn-Kreises keine weiteren juristischen Folgen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz erklärt, dass das Verfahren gegen Frank Puchtler eingestellt ist. Die Hintergründe.

Lesezeit 5 Minuten
Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat das Ermittlungsverfahren gegen den früheren Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Frank Puchtler (SPD), vor Kurzem eingestellt. Dies erfuhr unsere Zeitung jetzt auf Anfrage. Grund für diese Entscheidung ist, so Oberstaatsanwältin Martina Müller-Ehlen, dass „der Beschuldigte nach den durchgeführten Ermittlungen der ihm zur Last gelegten Vergehen nicht mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit ...

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten