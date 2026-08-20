Gut versorgt in RLP Kontovollmacht: Auch im Notfall handlungsfähig bleiben Anke Mersmann 20.08.2026, 10:00 Uhr

i Eine Kontovollmacht ist ein wichtiger Baustein in der privaten Vorsorge. Chinnapong/stock.adobe.com

Krankheit, Unfall oder lange Abwesenheit: Eine Kontovollmacht kann im Ernstfall finanzielle Engpässe verhindern – doch sie muss richtig eingerichtet sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

In unvorhergesehenen Situationen kann die eigene Handlungsfähigkeit plötzlich eingeschränkt sein – sei es durch Krankheit, Unfall oder lange Abwesenheit. Hier greift die Kontovollmacht als wichtiger Baustein der privaten Vorsorge. Sie ermöglicht es einer Vertrauensperson, Bankgeschäfte stellvertretend zu erledigen, damit laufende Zahlungen wie Miete, Versicherungen oder andere Verpflichtungen zuverlässig erledigt werden können.







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