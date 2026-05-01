Eine 81 Jahre alte Fahrradfahrerin wird von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Was weiß die Polizei zum Unfallhergang?

Speyer (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist eine 81 Jahre alte Radfahrerin in Speyer schwer verletzt worden. Der 23 Jahre alte Lkw-Fahrer habe die Seniorin am Donnerstagnachmittag beim Abbiegen übersehen, teilten die Polizei Speyer und die Staatsanwaltschaft Frankenthal gemeinsam mit.

Die 81-Jährige fuhr demnach auf dem Radweg, als sie von dem nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegenden Lkw erfasst wurde. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallaufnahme sei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen worden, hieß es.