Frankenthal (dpa/lrs) – Weil er an Weihnachten 2024 eine 85-Jährige in ihrer Wohnung in Ludwigshafen überfallen, sexuell misshandelt und verletzt haben soll, ist ein Angeklagter zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Frankenthal sprach den 37-Jährigen schuldig wegen besonders schweren Raubs in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung, wie ein Justizsprecher mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von 13 Jahren beantragt. Verteidigung und Nebenklage verzichteten auf konkrete Anträge. Der Angeklagte hatte die Tat eingeräumt. Damit ersparte er der heute 86-Jährigen eine Aussage – ein Umstand, den das Gericht strafmildernd berücksichtigte. Abgesehen davon habe es keine Umstände gegeben, die zu seinen Gunsten gewertet werden konnten, hieß es. Die Kammer sah den Fall als besonders schwerwiegend an. Der gesetzliche Strafrahmen für die abgeurteilten Taten reicht bis 15 Jahre.