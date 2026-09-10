Gut versorgt in RLP Selbst Traueranzeigen sind Einfallstore für Betrüger Frank Schmidt-Wyk 10.09.2026, 06:00 Uhr

i Nach wie vor geraten viele Senioren am Telefon an skrupellose Betrüger. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Um Senioren um ihr Erspartes zu bringen, lassen sich Kriminelle immer neue Tricks einfallen. Nach wie vor fallen viele ältere Menschen auf die Maschen herein – dabei gilt es nur, ein paar Verhaltensregeln zu beachten. Was die Polizei vorsorglich rät.

Achtsamkeit ist auch eine Form von Vorsorge. Etwa, wenn es darum geht, nicht auf Trickbetrüger hereinzufallen, die darauf spezialisiert sind, alte Menschen um ihr Erspartes zu bringen.Bekannteste Masche ist wohl der klassische Enkeltrick – und er funktioniert noch immer.







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