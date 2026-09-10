Um Senioren um ihr Erspartes zu bringen, lassen sich Kriminelle immer neue Tricks einfallen. Nach wie vor fallen viele ältere Menschen auf die Maschen herein – dabei gilt es nur, ein paar Verhaltensregeln zu beachten. Was die Polizei vorsorglich rät.
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Achtsamkeit ist auch eine Form von Vorsorge. Etwa, wenn es darum geht, nicht auf Trickbetrüger hereinzufallen, die darauf spezialisiert sind, alte Menschen um ihr Erspartes zu bringen.Bekannteste Masche ist wohl der klassische Enkeltrick – und er funktioniert noch immer.