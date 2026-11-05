Es ist ein Montagnachmittag, als der kleine Sven Hollstein das letzte Mal gesehen wird. Mehr als 40 Jahre später hat eine Fernsehsendung zu drei Hinweisen geführt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein plötzlich verschwundener Junge, der Ermittler auch mehr als vier Jahrzehnte später noch beschäftigt: Zum Fall des seit 1985 vermissten Sven Hollstein sind nach der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» drei Hinweise eingegangen. «Wir werden in die Richtungen ermitteln», sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen. Ein ausschlaggebender Hinweis sei bislang aber wohl nicht dabeigewesen.

Der Fall des sechsjährigen Jungen war am Mittwochabend Thema in der Sendung gewesen. Er ist Teil der BKA-Kampagne «Spurlos verschwunden», die an das Schicksal langzeitvermisster Kinder und Jugendlicher erinnert.

Zuletzt gesehen wurde Sven im Erdgeschoss seines Zuhauses im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide. Nach diesem Montagnachmittag am 15. April 1985 verliert sich seine Spur – trotz umfangreicher Suchmaßnahmen. Ob der Sechsjährige Opfer eines Verbrechens wurde oder möglicherweise einen Unfall erlitt, ist offen.