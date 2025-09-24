Ein Mann gerät mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Das hat schlimme Folgen für alle Insassen.

Traben-Trarbach (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß von einem Auto mit einem Wohnmobil sind bei Traben-Trarbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) sechs Menschen verletzt worden, teils schwer. Es seien vier Rettungswagen und drei Hubschrauber im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen sei der 88 Jahre alte Fahrer des mit vier Menschen besetzten Autos aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Wohnmobil kollidiert. Die sechs Menschen in den beiden Wagen wurden verletzt, aber nicht lebensbedrohlich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.