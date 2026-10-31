Sieben Insassen, sechs davon im Alter von vier bis acht Jahren. Die Polizei prüft nun: Waren die Kinder angeschnallt?

Weisenheim am Sand (dpa/lrs) – Ein mit sechs kleinen Kindern und dem 35 Jahre alten Fahrer überfülltes Auto hat sich bei einem Unfall auf der Landstraße 522 nahe Weisenheim am Sand mehrfach überschlagen. Der Fahrer und ein Kind klagten nach Angaben der Polizei anschließend über Kopf- und Thoraxschmerzen. Sicherheitshalber seien auch die anderen Kinder – alle im Alter von vier bis acht Jahren – zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht worden.

Zeugenangaben zufolge sei der 35-Jährige auf der Landstraße im Kreis Bad Dürkheim in Richtung Lambsheim ohne jegliche Fremdbeteiligung von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Pkw kam schließlich in einem Feld zum Stehen. Ob und wie die sechs Kinder in dem Fahrzeug gesichert waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Auto hat nur noch Schrottwert.