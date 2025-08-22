Großeinsatz für Rettungskräfte: Nach einem schweren Unfall im Kreis Bad Kreuznach müssen Hubschrauber, Notärzte und Feuerwehren ausrücken.

Bad Sobernheim (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 233 bei Bad Sobernheim im Landkreis Bad Kreuznach sind am Abend drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen zwei Autos aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammen. Die Feuerwehr befreite die Insassen mit schwerem Gerät. Zwei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten in Kliniken.

Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.