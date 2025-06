Mainz (dpa/lrs) – Passanten haben am Mittag einen auf dem Boden liegenden schwer verletzten Mann in der Mainzer Altstadt gefunden. Der 29-jährige Mann habe schwere Verletzungen am Kopf gehabt und sei in die Notaufnahme gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Zeugen berichteten laut Polizei, dass drei junge Männer während der Versorgung des Mannes durch den Rettungsdienst weggelaufen seien. Alle drei sollen etwa 15 Jahre alt sein. «Inwiefern die drei jungen Männer den Verletzten kannten oder auch im Zusammenhang mit den Verletzungen des Schwerverletzten stehen könnten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen», teilte die Polizei mit.

Wie es zu den Verletzungen gekommen sei, sei ebenfalls noch nicht abschließend geklärt, hieß es. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.