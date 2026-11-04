Die Pappmaché-Köpfe stehen für die Mainzer Fastnacht, werden 100 Jahre alt und bestimmen das Kampagnen-Motto. Auch bei der Finanzierung der Straßenfastnacht kommt es auf die Schwellköpp an.

Mainz (dpa/lrs) – Die Schwellköpp-Figuren «Bawett» und «Fleebutz» sind die Vorlage der Zugplaketten der Fastnachts-Kampagne 2027 in Mainz. Für sechs Euro pro Stück werden die kleinen Keramik-Kunststoff-Figuren ab dem 11.11. verkauft, um die Straßenfastnacht in Mainz am Rhein mitzufinanzieren, wie der Veranstalter des Rosenmontagszugs, der Mainzer Carneval-Verein 1838, berichtete. 36.000 Stück gibt es insgesamt.

Die überdimensionalen Pappmaché-Figuren Schwellköpp sind ein bekanntes Wahrzeichen der Mainzer Fastnacht und marschierten erstmals beim Rosenmontagszug 1927 mit. Kennzeichen von «Bawett» (Babette) ist eine rote Nase. Sie arbeite als Bedienung und habe schon so einiges erlebt, heißt es beim MCV. «Fleebutz» stehe für eine zwielichtige Gestalt, die viele Sprüche mache und der man nicht immer trauen solle. «Im Sommer führt er Fremde und Touristen durch die Stadt und erzählt ihnen gerne, die vielen Löcher in den Mainzer Straßen seien Probebohrungen für eine U-Bahn.»

Bis zu 25 Kilogramm wiegt ein Schwellkopp

Die bis zu 25 Kilogramm schweren Schwellköpp werden beim Rosenmontag auf den Schultern getragen. Vater der Figuren ist der Steinbildhauer Ludwig Lipp (1877-1945). Zum 100-Jahr-Jubiläum bestimmen sie das Motto der Kampagne: «Die Schwellköpp in de Fassenacht gehör'n zu Meenz wie's singt und lacht.»

Neues «Zuchplakettscher»-Buch

Die Zugplaketten wurden 1950 erfunden, um den Rosenmontagszug zu finanzieren, so der MCV. Ihre Geschichte wird in einem neu aufgelegten Buch beleuchtet. Es kostet 9 Euro und ist in einer Auflage von 3.000 erschienen.

9.000 Menschen feiern den 11.11. auf dem Schillerplatz

Mit einem dreifach donnernden Helau, dem Narrhallamarsch und der Verlesung des närrischen Grundgesetzes feiert der MCV am 11. November um 11.11 Uhr auf dem Schillerplatz die fünfte Jahreszeit. Dazu werden 1.500 Aktive aus der Fastnachtsszene erwartet. Weitere rund 7.500 Tickets wurden im Losverfahren für 9 Euro das Stück vergeben. Mehr Menschen sind auf dem Platz nicht zugelassen, der deshalb auch abgesperrt wird. Da nicht alle das Programm bis zum Abend verfolgen wollen, werden ab etwa 14.00 Uhr in der MCV-Geschäftsstelle Tickets für 7 Euro verkauft – zum Nachrücken.