Bundesweites Hochschul-Ranking
Gleich fünf Mensen aus RLP weit abgeschlagen
Eine Kantinenfrau gibt das Essen in der Mensaria der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz aus. Bei dem Raning schneiden die M
Eine Kantinenfrau gibt das Essen in der Mensaria der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz aus. Bei dem Raning schneiden die Mainzer Mensen insgesamt mäßig ab. Gleich drei Kantinen aus der Landeshauptstadt sind im Schlussviertel vertreten.
Jennifer Brückner/dpa. picture alliance/dpa

Wie gut schmeckt den Studierenden das Essen in den Uni-Kantinen? Ein bundesweiter Vergleich mit knapp 60.000 Google-Bewertungen zeigt: Koblenz landet auf Platz 179 von 280, Mensen aus Trier und Mainz schneiden besonders schlecht ab.

Lesezeit 2 Minuten
Wer stundenlang in der Bibliothek an den letzten Seiten seiner Hausarbeit schreibt oder an seinem Lernstoff verzweifelt, braucht zwischendurch gute Nervennahrung. Doch wie gut schneidet das Essen in den Mensen in Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich ab?
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