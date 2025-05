Schweitzer will stellvertretender SPD-Chef werden

Die rheinland-pfälzische SPD nominiert Ministerpräsident Alexander Schweitzer als stellvertretenden Partei-Chef. Die Wahl ist beim Bundesparteitag Ende Juni in Berlin.

Mainz (dpa) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer will stellvertretender Vorsitzender der Bundespartei werden. Der Landesvorstand habe den 51-Jährigen einstimmig für die Wahl beim Bundesparteitag Ende Juni nominiert, teilte die SPD in Mainz mit.

Der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte angekündigt, nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender zu kandidieren und gesagt, er würde sich freuen, wenn Schweitzer diese Aufgabe übernehme.

«Eine starke SPD im Bund braucht die starken Landesverbände eng an ihrer Seite und ich will meinen persönlichen Beitrag dazu leisten», sagte Schweitzer nach seiner Nominierung. «Die Perspektive der Länder ist wichtig für Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden.»

Unter den stellvertretenden Parteivorsitzenden ist derzeit nur das Saarland mit einer Regierungschefin vertreten: Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.

Schweitzer ist derzeit Mitglied des Präsidiums der Bundespartei. SPD-Landeschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist Mitglied des Parteivorstands. Die 50-Jährige wurde von ihrem Landesverband einstimmig für die Wahl der Mitglieder des Parteivorstands im Bund nominiert.