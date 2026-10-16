Wie stellen sich die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz personell neu auf? Es geht um den Vorsitz in der Partei und in der Landtagsfraktion.

Mainz (dpa/lrs) – Alexander Schweitzer hat nach seinem Wechsel in die Bundesregierung als Arbeitsminister nicht ausgeschlossen, weiterhin eine Führungsposition in der rheinland-pfälzischen SPD zu übernehmen. Er werde sich voll auf das neue Ministeramt konzentrieren, sagte der ehemalige Ministerpräsident im SWR-Fernsehen. «Aber jeder weiß, dass nicht nur meine ganz persönliche private Heimat Rheinland-Pfalz ist und bleibt, sondern auch meine politische Heimat.»

«Und ich kann mir schon vorstellen, weiterhin auch Verantwortung zu übernehmen in der SPD, auch in der SPD in Rheinland-Pfalz», erklärte Schweitzer, der derzeit kommissarischer Landesparteichef und Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten ist. Die Entscheidung über den Parteivorsitz werde in den Gremien besprochen.

Wer als sein Nachfolger neuer Vorsitzender der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag wird, soll bald geklärt werden, kündigte Schweitzer an. «Es gibt immer Interessierte und es gibt immer auch Qualifizierte», sagte der Sozialdemokrat zu potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten für den Posten. In der Fraktion werde es dazu eine gemeinsame Entscheidung geben.