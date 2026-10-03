Vize-SPD-Chef Schweitzer war beim Labour-Parteitag in Liverpool. Was er mit nach Hause nimmt.

Mainz (dpa/lrs) – Die SPD kann nach Ansicht ihres stellvertretenden Bundesvorsitzenden Alexander Schweitzer vom britischen Premierminister Andy Burnham lernen. «Die Konzentration auf die Ökonomie», nannte der rheinland-pfälzische SPD-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz als ein Beispiel dafür.

Und: «Jobs müssen im eigenen Land geschaffen werden und die Lebenshaltungskosten der Menschen müssen sinken.» Schweitzer war mit einer SPD-Delegation zum Parteitag der Sozialdemokraten nach Liverpool gereist.

Der Labour-Politiker Burnham mache auf der programmatischen Ebene klare Aussagen, lobte Schweitzer. Starke Wirtschaft, Reindustrialisierung, Pflegeversicherung, Unterstützung der Regionen und Ausbildung sowie Steuersenkungen bei Pubs nannte Schweitzer als Beispiele.

«Politischen Systeme sind sehr unterschiedlich»

Die Begeisterung für die Person Burnham sei auch deshalb so stark, weil die Menschen wüssten, dass er seine Vorstellungen umsetzen könne, ohne Kompromisse mit einem Koalitionspartner schließen zu müssen. «Die politischen Systeme in Großbritannien und Deutschland sind sehr unterschiedlich», betonte Schweitzer auch mit Blick auf den Föderalismus.

«Er ist auch der erste britische Premier, der sehr klar gesagt hat, uns geht es nach dem Brexit schlechter als zuvor», sagte Schweitzer. «Da tut sich was.»