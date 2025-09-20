Rheinland-Pfalz richtet gemeinsam mit der Deutschen Botschaft ein Fest zum Tag der Deutschen Einheit in Washington aus. US-Präsident Trump hat in dem Bundesland familiäre Wurzeln.

Kallstadt (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat bei seiner Washington-Reise Wein aus dem pfälzischen Kallstadt im Gepäck. Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch die Ketchup-Gründerfamilie Heinz haben familiäre Wurzeln in dem 1.250 Einwohner-Ort an der Deutschen Weinstraße.

Zu Schweitzers Delegation gehört auch der ehrenamtliche Ortsbürgermeister des Weinorts aus dem Kreis Bad Dürkheim, Thomas Jaworek (CDU). «Er ist ein Botschafter wie nur wenige andere – mit dieser amerikanischen Familiengeschichte von Trump und Heinz», sagte Schweitzer bei einem Besuch in Kallstadt.

«Kallstadt ist einer der schönsten Orte in der Pfalz», betonte der Pfälzer Schweitzer. Das Winzerdorf stehe auch für die Geschichte von Ein- und Auswanderung – aus politischen, religiösen und sozialen Gründen, «von Menschen, die ihr Glück gesucht haben».

Trumps Großvater kam 1869 in Kallstadt auf die Welt und wanderte später von dort in die USA aus. Bundeskanzler Fredrich Merz (CDU) hatte dem US-Präsidenten bei seinem Washington-Besuch Anfang Juni eine Kopie der Geburtsurkunde von dessen Großvater Friedrich geschenkt.

Kallstadt habe mehr als 2.000 Gastro-Plätze und 300 Betten für Gäste, berichtete Jaworek. Viele kehrten nach einer Wanderung ein und suchten neben gehobener Gastronomie vor allem klassische Pfälzer Gerichte wie Saumagen. Davon gebe es auch eine vegetarische Variante und eine vegane sei sicherlich auch möglich, sagte der Bürgermeister mit Blick auf den Ministerpräsidenten, der sich vegan ernährt.

Schweitzer fliegt Ende des Monats gemeinsam mit einigen Ministern aus seinem Kabinett nach Washington. In der Hauptstadt der USA stehen laut Staatskanzlei Gespräche im Kongress und dem Pentagon auf dem Programm sowie Begegnungen mit Vertretern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Hochschule, Forschung und Kultur. Ein wichtiges Thema sei auch der Handel. Die USA sei der zweitwichtigste Handelspartner für das Land.

Die Delegationsreise steht unter dem Motto: «Common Heritage – Shared Security – Joint Future». «Diese Gemeinsamkeiten wollen wir auch bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit hervorheben, die wir am 30. September gemeinsam mit der Deutschen Botschaft ausrichten», sagte Schweitzer. Zu dem Fest würden rund 2.000 Gäste erwartet.