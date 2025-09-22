Können Rheinland-Pfälzer bald auch sonntags einkaufen? Eine Änderung des Ladenöffnungsgesetzes des Landes ist geplant. Betroffen sind verkaufsoffene Sonntage und automatisierte Mini-Verkaufsstellen. Die Meinungen dazu sind gespalten.
Lesezeit 5 Minuten
Ist das Einkaufen in Rheinland-Pfalz bald auch sonntags möglich? Das Ladenöffnungsgesetz des Landes soll novelliert werden. Der Ministerrat in Mainz stimmte einer Änderung des Ladenöffnungsgesetzes kürzlich zu. Die geplanten Neuerungen betreffen zum einen verkaufsoffene Sonntage und zum anderen automatisierte Mini-Verkaufsstellen.