Automatisierte Supermärkte Kleine Läden ohne Personal dürfen bald sonntags öffnen Bastian Hauck

Hannah Klein 22.09.2025, 13:33 Uhr

i Das Ladenöffnungsgesetz des Landes soll novelliert werden. Von den geplanten Änderungen betroffen sind zum einen verkaufsoffene Sonntage und zum anderen automatisierte Mini-Verkaufsstellen. Der Ministerrat in Mainz hatte einer Änderung des Gesetzes kürzlich zugestimmt (Symbolfoto). Heiko Rebsch. picture alliance/dpa

Können Rheinland-Pfälzer bald auch sonntags einkaufen? Eine Änderung des Ladenöffnungsgesetzes des Landes ist geplant. Betroffen sind verkaufsoffene Sonntage und automatisierte Mini-Verkaufsstellen. Die Meinungen dazu sind gespalten.

Ist das Einkaufen in Rheinland-Pfalz bald auch sonntags möglich? Das Ladenöffnungsgesetz des Landes soll novelliert werden. Der Ministerrat in Mainz stimmte einer Änderung des Ladenöffnungsgesetzes kürzlich zu. Die geplanten Neuerungen betreffen zum einen verkaufsoffene Sonntage und zum anderen automatisierte Mini-Verkaufsstellen.







