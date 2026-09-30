Bei der Entrümpelung einer Wohnung in Mainz wurden zwei Schusswaffen und eine Handgranaten-Attrappe entdeckt – die Polizei warnt eindringlich vor dem unsachgemäßen Umgang mit solchen Funden.

Mainz (dpa/lrs) – Bei der Wohnungsentrümpelung eines verstorbenen Mannes in Mainz haben Arbeiter am Dienstag zwei Schusswaffen und eine Handgranaten-Attrappe entdeckt. Die Polizei, das Landeskriminalamt und die Waffenbehörde wurden informiert. Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass sie die Schusswaffen an die Waffenbehörde übergeben werde.

Die Polizei nutzt den Vorfall, um darauf hinzuweisen, dass gefundene Waffen und verdächtige Gegenstände nicht angefasst, bewegt oder mitgenommen werden sollten. Auch nach langer Lagerung können Waffen gefährlich sein und bei unsachgemäßem Umgang eine erhebliche Gefahr darstellen.

Wer bei einer Entrümpelung oder an einem anderen Ort Waffen oder verdächtige Gegenstände findet, sollte Abstand halten und umgehend die Polizei oder die zuständige Waffenbehörde informieren.