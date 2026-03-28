Kriminalität
Schüsse vor Bar in Worms – Mann am Bein verletzt
Polizei
Die Polizei hat Patronenhülsen gefunden und ermittelt zu den Hintergründen. (Symbolbild)
Carsten Rehder. DPA

Nach Schüssen vor einer Bar in Worms wird ein Mann am Bein verletzt. Die Polizei findet Patronenhülsen – doch die Beteiligten sind verschwunden.

Worms (dpa/lrs) – Bei einem Streit ist ein Mann in Worms von Schüssen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagabend vor einer Bar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei seien Schüsse gefallen und der Mann am Bein verletzt worden. Er ging den Angaben zufolge selbst in ein Krankenhaus.

Die Polizei habe zunächst keine Beteiligten mehr angetroffen, hieß es. Am Tatort seien Patronenhülsen gefunden worden. Die Hintergründe des Vorfalls sowie weitere Details zu den Beteiligten waren zunächst nicht bekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

© dpa-infocom, dpa:260328-930-878842/1

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