Kriminalität
Schüsse mit Schreckschusspistolen lösen Polizeieinsatz aus
Polizei
In der Pfalz ist die Polizei ausgerückt, weil ein Anwohner eines Bahnhofs Schüsse von Schreckschusswaffen gemeldet hatte. (Symbolbild)
Friso Gentsch. DPA

Bahnhofslärm einmal anders: Schüsse von zwei Schreckschusswaffen nahe Gleisen rufen Polizisten auf den Plan. Was finden sie?

Weidenthal (dpa/lrs) – Mit Schreckschusswaffen haben offensichtlich zwei junge Männer am Bahnhof in Weidenthal im Kreis Bad Dürkheim in die Luft geschossen und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Hinweisen eines Anwohners fahndeten Beamte abends nach ihnen, wie die Polizei mitteilte. Schließlich stellten sie bei einem 25-Jährigen und einem 27-Jährigen insgesamt zwei Schreckschusswaffen sicher. Die Polizei ermittelt gegen das Duo wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Eine Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner habe es nicht gegeben.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:260421-930-971764/1

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