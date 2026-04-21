Weidenthal (dpa/lrs) – Mit Schreckschusswaffen haben offensichtlich zwei junge Männer am Bahnhof in Weidenthal im Kreis Bad Dürkheim in die Luft geschossen und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Hinweisen eines Anwohners fahndeten Beamte abends nach ihnen, wie die Polizei mitteilte. Schließlich stellten sie bei einem 25-Jährigen und einem 27-Jährigen insgesamt zwei Schreckschusswaffen sicher. Die Polizei ermittelt gegen das Duo wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Eine Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner habe es nicht gegeben.

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