Leerstand, viel Verkehr, einfach keine Aufenthaltsqualität: Mit best-practice-Beispielen will die rheinland-pfälzische Landesregierung die Entwicklung von Ortskernen und Stadtzentren unterstützen.

Mainz (dpa/lrs) – Die Aufwertung einer Einkaufsstraße wie in Koblenz oder die Verkehrsberuhigung einer stark frequentierten Innenstadt-Straße wie in Bitburg: Zehn rheinland-pfälzische Gemeinden und Städte können Ideen für die Ortsmitte oder die Innenstadt der Zukunft auf Kosten des Wirtschaftsministeriums visualisieren lassen. Das kündigte Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) bei der Innenstadtkonferenz in Mainz an.

Das sind die Preisträger des Wettbewerbs

Die anderen acht Kommunen außer Koblenz und Bitburg sind: Bendorf, Diez, Gau-Algesheim, Mayen, Pirmasens, Puderbach (Kreis Neuwied), Saarburg und Wittlich. Insgesamt hätten sich fast 30 Kommunen in dem Wettbewerb für professionelle Vorher-Nachher-Visualisierungen von Straßenräumen beworben. Was die zehn ausgewählten Kommunen genau vorhaben, blieb zunächst aber noch unklar.

Es geht um vorbildliche Entwicklungsprojekte

«Wie halten wir die Kerne in den Innenstädten lebendig?», beschrieb Ebling die Leitfrage. «Einfach ist es nicht», räumte der ehemalige Mainzer OB ein. Es gehe darum, Ideen zur Umsetzung zu verhelfen und Best-practice-Beispiele zu entwickeln.

In einer sich wandelnden Welt verorteten sich mehr Menschen in ihren Innenstädten und Dorfmitten, betonte Ebling. Klassische Förderprogramme und öffentliche Mittel allein reichten für eine Weiterentwicklung der Innenstädte aber nicht aus, dafür seien auch Private gefragt, sagte der Pirmasenser OB, Preisträger und Vorsitzender des Städtetags Rheinland-Pfalz, Markus Zwick.

Kommunen können sich auch ans «Heimatministerium» wenden

Für die Entwicklung der Innenstädte gebe es konkrete Ansätze und Fördermöglichkeiten, sagte Staatssekretärin Vanessa Fischer aus dem Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur. Dabei gehe es gerade um die in ihrem «Heimatministerium» verankerten Themen wie bezahlbaren Wohnraum. Aufenthaltsqualität etwa mit vertikalen Gärten oder anderem Grün und Begegnungsmöglichkeiten mit Sitzgelegenheiten, Spiel- oder Bewegungsangeboten nannte sie als weitere Beispiele. Sie appellierte an die Kommunen, sich mit ihren Ideen an das Ministerium zu wenden. «Es gibt für fast jede Idee eine Möglichkeit.»