Wintereinbruch in RLP Schnee macht Autofahrern zu schaffen Florian Blaes 02.01.2026, 14:54 Uhr

i Der Wintereinbruch machte Verkehrsteilnehmern in Rheinland-Pfalz zu schaffen. Dieser Lkw rutschte auf der B51 von der Straße und stellte sich quer. Florian Blaes

Wintereinbruch in Rheinland-Pfalz: Starker Schneefall hat Autofahrern zu schaffen gemacht. Es kam zu mehreren Unfällen, betroffen war vor allem die Vulkaneifel.

Der Wintereinbruch am Freitag hat in Teilen von Rheinland-Pfalz zu Verkehrsbehinderungen und mehreren Unfällen geführt. Auf dem Wetterradar war deutlich zu erkennen, wie kräftige Schneefallbänder wie Schneestraßen über das Land zogen. Besonders betroffen war etwa die Vulkaneifel, wo rund zehn Zentimeter Neuschnee gefallen sind.







