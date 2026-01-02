Schnee macht Autofahrern zu schaffen

Wintereinbruch in Rheinland-Pfalz: Starker Schneefall hat Autofahrern zu schaffen gemacht. Es kam zu mehreren Unfällen, betroffen war vor allem die Vulkaneifel.
Der Wintereinbruch am Freitag hat in Teilen von Rheinland-Pfalz zu Verkehrsbehinderungen und mehreren Unfällen geführt. Auf dem Wetterradar war deutlich zu erkennen, wie kräftige Schneefallbänder wie Schneestraßen über das Land zogen. Besonders betroffen war etwa die Vulkaneifel, wo rund zehn Zentimeter Neuschnee gefallen sind.