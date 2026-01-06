Flugverkehr bei Winterwetter Schnee-Durcheinander in Frankfurt, Entspannung am Hahn 06.01.2026, 11:20 Uhr

i Wie hier in Frankfurt müssen viele Maschinen enteist werden, auch am Hahn. Der Hunsrück-Flughafen verfügt über ausreichend Lagerkapazitäten für die Flugzeug- und Flächenenteisung. Boris Roessler/dpa

Bringt die aktuelle Wetterlage den Flugverkehr in der Region durcheinander? Der Flughafen Hahn beruhigt Passagiere, die heute dort starten wollen, fürs erste.

Die aktuelle Wetterlage hat den Betrieb am Flughafen Frankfurt bereits durcheinandergewirbelt: Wegen des starken Schneefalls gab es am Montagabend Verzögerungen im Flugbetrieb und länger Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet als eigentlich erlaubt. Am Flughafen Hahn ist die Lage indes noch entspannt.







Artikel teilen

Artikel teilen