Flugverkehr bei Winterwetter: Schnee-Durcheinander in Frankfurt, Entspannung am Hahn
Bringt die aktuelle Wetterlage den Flugverkehr in der Region durcheinander? Der Flughafen Hahn beruhigt Passagiere, die heute dort starten wollen, fürs erste.
Die aktuelle Wetterlage hat den Betrieb am Flughafen Frankfurt bereits durcheinandergewirbelt: Wegen des starken Schneefalls gab es am Montagabend Verzögerungen im Flugbetrieb und länger Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet als eigentlich erlaubt. Am Flughafen Hahn ist die Lage indes noch entspannt.