Flugverkehr bei Winterwetter
Schnee-Durcheinander in Frankfurt, Entspannung am Hahn
Wie hier in Frankfurt müssen viele Maschinen enteist werden, auch am Hahn. Der Hunsrück-Flughafen verfügt über ausreichend Lagerkapazitäten für die Flugzeug- und Flächenenteisung.
Boris Roessler/dpa

Bringt die aktuelle Wetterlage den Flugverkehr in der Region durcheinander? Der Flughafen Hahn beruhigt Passagiere, die heute dort starten wollen, fürs erste.

Lesezeit 1 Minute
Die aktuelle Wetterlage hat den Betrieb am Flughafen Frankfurt bereits durcheinandergewirbelt: Wegen des starken Schneefalls gab es am Montagabend Verzögerungen im Flugbetrieb und länger Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet als eigentlich erlaubt. Am Flughafen Hahn ist die Lage indes noch entspannt.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzVerkehr