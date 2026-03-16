Mit Glucks „Orfeo ed Euridice“ startet das Theater Koblenz in die Theatertage Rheinland-Pfalz: Im Theaterzelt bleibt die Produktion zwischen akustischem Kompromiss, häufig unterbrochenem Handlungsfluss und problematisch besetzter Titelpartie stecken.
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Für die auswärtigen Gäste, die zur Eröffnung der Theatertage Rheinland-Pfalz mit der Premiere von Christoph Willibald Glucks Oper „Orfeo ed Euridice“ gekommen waren, war es möglicherweise die erste Begegnung mit dem Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein.