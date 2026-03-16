Opernpremiere in Koblenz Ein Orpheus in Nöten Claus Ambrosius 16.03.2026, 14:43 Uhr

i Hannah Beutler (links) als Euridice und Haruna Yamazaki als Amore wurden bei der Premiere von Glucks "Orfeo ed Euridice" für ihre starken Leistungen gefeiert. Arek Głębocki für das Theater Koblenz. Arek Głębocki

Mit Glucks „Orfeo ed Euridice“ startet das Theater Koblenz in die Theatertage Rheinland-Pfalz: Im Theaterzelt bleibt die Produktion zwischen akustischem Kompromiss, häufig unterbrochenem Handlungsfluss und problematisch besetzter Titelpartie stecken.

Für die auswärtigen Gäste, die zur Eröffnung der Theatertage Rheinland-Pfalz mit der Premiere von Christoph Willibald Glucks Oper „Orfeo ed Euridice“ gekommen waren, war es möglicherweise die erste Begegnung mit dem Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein.







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