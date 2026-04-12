Als eine Reinigungskraft einen Autofahrer an einem Autobahnrastplatz wegen einer verdreckten Toilette zur Rede stellt, entwickelt sich ein heftiger Streit. Die Polizei schreitet ein.

Dintesheim (dpa/lrs) – Der Streit um eine schmutzige Toilette auf einem Rastplatz an der Autobahn 61 nahe Dintesheim (Kreis Alzey-Worms) ist zwischen einer Reinigungskraft und einem Autofahrer eskaliert. Dabei sollen Polizeiangaben zufolge ein Tierabwehrspray und ein Faustschlag eine Rolle gespielt haben.

Wie die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim mitteilte, entwickelte sich zunächst ein Wortgefecht zwischen dem 47 Jahre alten Mitarbeiter der Putzfirma und dem 38-jährigen Kontrahenten. Der Streit habe sich an dem Vorwurf entzündet, der Autofahrer habe die Toilette nicht anständig benutzt, erklärte ein Polizeisprecher.

Polizei stoppt einen der Streithähne auf der Autobahn

Der 38-Jährige habe schließlich ein Tierabwehrspray aus seinem Wagen geholt und dem 47-Jährigen ins Gesicht gesprüht. Daraufhin fuhr er davon. Eine Streife stoppte den Mann den Angaben zufolge wenige Kilometer weiter auf der A61. Der Autofahrer habe den Vorfall so geschildert, dass er von der Reinigungskraft mit einem Faustschlag angegriffen worden sei und sich habe verteidigen müssen.

Nach Angaben des Polizeisprechers wurde keiner der Männer ernsthaft verletzt, eine medizinische Versorgung war nicht nötig. Die Autobahnpolizei sucht nun nach Zeugen. Gegen beide Akteure seien Strafverfahren eingeleitet worden.