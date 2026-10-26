Nach einem Konzert einer saarländischen Rockband in der Schweiz wird ein 27-jähriger Deutscher bei einer Schlägerei tödlich verletzt. Die Band meldet sich zu Wort.

Schwyz/Saarlouis (dpa) – Bei einer Schlägerei nach einem Konzert einer saarländischen Band in der Nähe des Zürichsees ist ein Deutscher ums Leben gekommen. Bei einer Afterparty nach dem Auftritt der Band Krawallbrüder habe es einen Streit zwischen mehreren Personen gegeben, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz der Deutschen Presse-Agentur mit. «Mutmaßlich deshalb, weil mehrere der anwesenden Personen den Hitlergruß gezeigt haben», hieß es.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 18. Oktober. Der 27-jährige Deutsche starb an schweren Verletzungen. Ein 42-jähriger Schweizer wurde als Verdächtiger festgenommen.

Die Zeitung «SonntagsBlick» berichtete, dass der Verdächtige langjähriges Mitglied des rechtsextremen Netzwerks Blood & Honour sei. Dazu machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. «Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe der involvierten Personen ist zurzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen», hieß es von der Justizbehörde. Auch die genaue Herkunft des 27-Jährigen wurde nicht mitgeteilt.

Störer fielen während des Konzerts auf

Die Band Krawallbrüder berichtete auf Instagram, während des Konzerts seien vier Besucher aufgefallen, die Kleidung mit der Aufschrift «Blood & Honour Zürich» trugen. «Im Laufe der Show gab es dann aggressive Handlungen und politische Äußerungen durch dieselben Personen gegen Besucher des Konzerts», hieß es. Die vier Personen wurden von Security-Mitarbeitern aus der Halle verwiesen. Die Schlägerei gab es nach dem Auftritt während der Afterparty, als die Band und ihre Crew nicht mehr anwesend waren.



Die Band distanziere sich nach wie vor von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, neonazistischen Ideologien und jedem Extremismus, hieß es. Die Krawallbrüder sind für Songs wie «Morgen die Welt» und «Gott mit uns» bekannt. «Wir sind in Gedanken bei der Familie und den Freunden des Verstorbenen», schrieben die Musiker.