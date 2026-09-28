Unkel (dpa/lrs) – Nach dem Zusammenstoß eines Binnenschiffs mit einer Anlegestelle auf dem Rhein laufen die Ermittlungen zur Unfallursache. Details seien noch unklar, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Die Landebrücke war bei dem Unfall am Sonntag stark beschädigt worden und auf das darunterliegende Rheinufer gestürzt. Niemand wurde dabei verletzt.

Wegen des Niedrigwassers im Rhein hätten Schiffe den Anleger im Landkreis Ahrweiler ohnehin seit einer ganzen Weile nicht mehr anfahren können, teilte das vom Unfall betroffene Unternehmen Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH mit. Das aktuelle Geschäft werde daher nicht beeinträchtigt. Trotzdem müsse der Schaden noch begutachtet werden.

Die Wasserschutzpolizei berichtete, über zwei angekettete Schwimmkörper sei der Anleger weiterhin gesichert und könne nicht abtreiben. Das Tankmotorschiff habe die Kollision nahezu unbeschadet überstanden.