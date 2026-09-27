Schiffsanleger beschädigt
Schiff kracht in Anleger – Landungsbrücke stürzt ein
Wasserschutzpolizei
Bei dem Unfall wurde demnach niemand verletzt. (Symbolbild)
Stefan Sauer. DPA

Am Sonntagvormittag stößt ein stromaufwärts fahrendes Tankmotorschiff mit einer Landebrücke zusammen. Mit Folgen: Die Brücke stürzt von der Uferpromenade vier Meter tief.

Unkel (dpa/lrs) – Auf dem Rhein im Landkreis Ahrweiler ist ein Tankmotorschiff mit einem Schiffsanleger zusammengestoßen. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, wurde die Landungsbrücke bei Unkel infolge des Crashs am Vormittag stark beschädigt und stürzte schließlich auf das darunterliegende Rheinufer. Der Anleger sei über zwei angekettete Schwimmkörper weiterhin gesichert und könne auch aufgrund des Niedrigwassers derzeit nicht abtreiben, heiß es. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Schiff überstand den Zusammenstoß demnach nahezu unbeschadet.

© dpa-infocom, dpa:260927-930-752854/1

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