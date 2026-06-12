Noch vier Wochen – dann heißt es für viele Pendler und Bahnreisende am rechten Rhein: umsteigen auf den Bus. Ab 10. Juli wird die Strecke zwischen Troisdorf und Bonn generalsaniert. Erste Testfahrten für den Schienenersatzverkehr sind nun angelaufen.
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Am 10. Juli fällt der Startschuss für eine Großbaustelle der Deutschen Bahn (DB): Die Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden am rechten Rheinufer wird generalsaniert. Fünf Monate sind für das Mammut-Projekt veranschlagt, fünf Monate, in denen der reguläre Zugbetrieb stillsteht.