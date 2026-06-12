Generalsanierung rechter Rhein Schienenersatzverkehr: Busfahrer lernen Strecken kennen Cordula Sailer-Röttgers 12.06.2026, 15:23 Uhr

i Während die Bahnstrecke am rechten Rheinufer generalsaniert wird, setzt die DB Ersatzbusse ein. Erste Testfahrten mit den Bussen haben nun begonnen - allerdings ohne Fahrgäste. Sie dienen den Busfahrern dazu, die Strecken kennenzulernen. Armin Weigel/dpa

Noch vier Wochen – dann heißt es für viele Pendler und Bahnreisende am rechten Rhein: umsteigen auf den Bus. Ab 10. Juli wird die Strecke zwischen Troisdorf und Bonn generalsaniert. Erste Testfahrten für den Schienenersatzverkehr sind nun angelaufen.

Am 10. Juli fällt der Startschuss für eine Großbaustelle der Deutschen Bahn (DB): Die Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden am rechten Rheinufer wird generalsaniert. Fünf Monate sind für das Mammut-Projekt veranschlagt, fünf Monate, in denen der reguläre Zugbetrieb stillsteht.







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