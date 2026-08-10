Kampfmittelräumdienst aktiv
Niedrigwasser legt Explosives frei: RLP-Behörde warnt
Beim Kampfmittelräumdienst (KMRD) Rheinland-Pfalz gehen derzeit vermehrt Fundmeldungen ein, bestätigt eine Sprecherin der Aufsic
Beim Kampfmittelräumdienst (KMRD) Rheinland-Pfalz gehen derzeit vermehrt Fundmeldungen ein, bestätigt eine Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), der der KMRD zugeordnet ist. Eine Folge des Niedrigwassers.
Andreas Arnold. Andreas Arnold/dpa

In der Endphase des Zweiten Weltkriegs gingen Unmengen von Bomben über dem heutigen Rheinland-Pfalz nieder. Einige von ihnen liegen in den Flüssen. In Phasen des Niedrigwassers tauchen sie auf – derzeit vermehrt. Das kann durchaus gefährlich werden.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn sich der Rhein zurückzieht, gibt er oftmals auch gefährliche Hinterlassenschaften preis: Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg und andere explosive Relikte tauchen auch beim derzeitigen Niedrigwasser von historischem Ausmaß an etlichen Stellen auf.
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