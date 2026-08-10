In der Endphase des Zweiten Weltkriegs gingen Unmengen von Bomben über dem heutigen Rheinland-Pfalz nieder. Einige von ihnen liegen in den Flüssen. In Phasen des Niedrigwassers tauchen sie auf – derzeit vermehrt. Das kann durchaus gefährlich werden.
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Wenn sich der Rhein zurückzieht, gibt er oftmals auch gefährliche Hinterlassenschaften preis: Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg und andere explosive Relikte tauchen auch beim derzeitigen Niedrigwasser von historischem Ausmaß an etlichen Stellen auf.