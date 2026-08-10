Historisches Niedrigwasser
Rheinhafen Koblenz ist weiter per Schiff erreichbar
„Auch bei einem Absinken des Pegelstands in Kaub unter die definierte Marke bleibt die Schiffbarkeit des Rheinhafens Koblenz gew
„Auch bei einem Absinken des Pegelstands in Kaub unter die definierte Marke bleibt die Schiffbarkeit des Rheinhafens Koblenz gewährleistet“, teilen die Stadtwerke mit.
Stadtwerke Koblenz/privat

Sinkt der Wasserstand im Rhein weiter, droht der Binnenschifffahrt eine Unterbrechung der durchgehenden Route. Der Rheinhafen Koblenz aber ist weiter von Norden her erreichbar, auch wenn dies in Medienberichten anders dargestellt wurde.

Lesezeit 1 Minute
Die Binnenschifffahrt auf dem Rhein stellt sich auf Einschränkungen von historischem Ausmaß ein. Eine Unterbrechung der durchgehenden Route steht im Raum. Der Rheinhafen Koblenz aber ist weiterhin von Norden her erreichbar. Mit dieser Klarstellung reagieren die Stadtwerke Koblenz (SWK) auf entsprechende Medienberichte, wonach der Rhein bei einem weiteren Absinken des Wasserstandes für die gewerbliche Schifffahrt nur noch bis in die Region Köln ...
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