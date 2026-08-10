11,4 Millionen Euro betrug das Defizit des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr. In diesem Jahr könnte es noch ärger kommen. Wie will Alexander Wilhelm den Krankenhausträger aus der Krise führen? Wir haben ihn danach gefragt.
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5500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verteilt auf mehr als 30 Standorte im ganzen Land, ein breites Spektrum an Arbeitsfeldern und Angeboten, vom gefängnisartigen Maßregelvollzug über die Rhein-Mosel-Fachklinik bis zum Gesundheitszentrum Glantal: Das Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz ist ein großer Apparat mit unterschiedlichsten Aufgaben.