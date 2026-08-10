Alexander Wilhelm im Interview Neues Millionendefizit: Baustelle Landeskrankenhaus Tim Kosmetschke 10.08.2026, 14:00 Uhr

i Alexander Wilhelm (59) ist seit Mai 2021 Geschäftsführer des Landeskrankenhauses (AöR) Rheinland-Pfalz. Im Gespräch mit unserer Zeitung legt er dar, wie er das Haus aus finanziellen Turbulenzen führen und für die Zukunft sicher aufstellen will (Archivbild). Thomas Frey. picture alliance/dpa

11,4 Millionen Euro betrug das Defizit des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr. In diesem Jahr könnte es noch ärger kommen. Wie will Alexander Wilhelm den Krankenhausträger aus der Krise führen? Wir haben ihn danach gefragt.

5500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verteilt auf mehr als 30 Standorte im ganzen Land, ein breites Spektrum an Arbeitsfeldern und Angeboten, vom gefängnisartigen Maßregelvollzug über die Rhein-Mosel-Fachklinik bis zum Gesundheitszentrum Glantal: Das Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz ist ein großer Apparat mit unterschiedlichsten Aufgaben.







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