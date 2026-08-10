Alexander Wilhelm im Interview
Neues Millionendefizit: Baustelle Landeskrankenhaus
Alexander Wilhelm (59) ist seit Mai 2021 Geschäftsführer des Landeskrankenhauses (AöR) Rheinland-Pfalz. Im Gespräch mit unserer
Alexander Wilhelm (59) ist seit Mai 2021 Geschäftsführer des Landeskrankenhauses (AöR) Rheinland-Pfalz. Im Gespräch mit unserer Zeitung legt er dar, wie er das Haus aus finanziellen Turbulenzen führen und für die Zukunft sicher aufstellen will (Archivbild).
Thomas Frey. picture alliance/dpa

11,4 Millionen Euro betrug das Defizit des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr. In diesem Jahr könnte es noch ärger kommen. Wie will Alexander Wilhelm den Krankenhausträger aus der Krise führen? Wir haben ihn danach gefragt.

Lesezeit 4 Minuten
5500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verteilt auf mehr als 30 Standorte im ganzen Land, ein breites Spektrum an Arbeitsfeldern und Angeboten, vom gefängnisartigen Maßregelvollzug über die Rhein-Mosel-Fachklinik bis zum Gesundheitszentrum Glantal: Das Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz ist ein großer Apparat mit unterschiedlichsten Aufgaben.
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