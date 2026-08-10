Krisengespräch in Koblenz
Innenminister inspiziert Katastrophenschutz-Landesamt
Was läuft schief beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz? Um sich selbst ein Bild der Lage machen zu können,
Was läuft schief beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz? Um sich selbst ein Bild der Lage machen zu können, schaute der neue rheinland-pfälzische Innenminister Achim Schwickert (CDU) spontan bei der Landesbehörde in Koblenz-Asterstein vorbei.
Andreas Arnold/dpa

Recherchen unserer Zeitung hatten offengelegt, dass es im und um das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz mit Hauptsitz in Koblenz rumort. Landesinnenminister Achim Schwickert (CDU) sah sich nun genötigt, bei der Landesbehörde vorbeizuschauen.

Lesezeit 3 Minuten
Von einem Krisengespräch will im rheinland-pfälzischen Innenministerium selbstverständlich niemand sprechen. Doch wenn sich ein Minister kurzfristig bei einer seinem Haus unterstellten Landesbehörde ansagt, will das schon etwas heißen. Nach Informationen unserer Zeitung besuchte Landesinnenminister Achim Schwickert (CDU) mit Mitarbeitern des Ministeriums am vergangenen Montag für mehrere Stunden das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in ...
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