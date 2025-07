Der Hochsommer gibt sich launisch an Rhein, Mosel und Saar. Welche Temperaturen werden in den nächsten Tagen erreicht?

Offenbach (dpa/lrs) – Sonnenschein und Schauer, Blitz und Donner: Das Wetter im Hochsommer bleibt vorerst unbeständig in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, sind am Dienstag einzelne Gewitter und Windböen bis 70 Kilometer pro Stunde möglich. Zum Abend hin regnet es weniger. Die Temperaturen erreichen 22 bis 24 Grad, in den Bergen 19 bis 21 Grad.

Am Mittwoch werden neue Schauer und vereinzelte Gewitter erwartet, bei Höchsttemperaturen von 22 bis 27 Grad. Auch am Donnerstag kann es laut DWD zeitweise Regenschauer geben, örtlich sogar Starkregen, bei Temperaturen von maximal 21 bis 25 Grad. Das Sommerwetter am Freitag gestaltet sich ähnlich.