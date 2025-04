Wachenheim an der Weinstraße (dpa/lrs) – Ein Feuer ist am Samstag in einer Garage in Wachenheim ausgebrochen und hat ein Nebengebäude erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 400.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus.

Das Nebengebäude muss aber noch in der Nacht abgerissen werden, weil es akut einsturzgefährdet ist. Die Kriminalpolizei versucht, die Brandursache herauszufinden. Der Abriss habe aber keine Auswirkungen auf die noch laufenden Ermittlungen, erklärte ein Polizeisprecher. Sonst wäre das Gebäude so lange stabilisiert worden, bis alle nötigen Ermittlungen abgeschlossen sind.