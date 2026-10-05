Das Fahrzeug prallt gegen einen Pfeiler. Durch die Wucht werden Stahlrollen auf die Fahrbahn geschleudert. Der 58-jährige Fahrer stirbt.

Raunheim (dpa) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 67 in Hessen ist der Fahrer eines Sattelzugs ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 58 Jahre alte Mann aus Rheinland-Pfalz aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nacht zu Montag zwischen dem Autobahndreieck Mönchhof und der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost mit dem Fahrzeug von der Straße ab.

Der Sattelzug durchbrach demnach die Leitplanke und prallte gegen einen Pfeiler. Der Fahrer sei im Führerhaus eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er an der Unfallstelle starb, hieß es. Durch die Wucht des Aufpralls sei die Ladung – Stahlrollen – auf die Fahrbahn geschleudert worden. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte nicht ausweichen, die beiden Insassen blieben unverletzt.

Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang untersuchen. Die Sperrung der Autobahn Richtung Süden sollte vermutlich bis Mittag dauern. Die Schadenssumme wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.