Seine Werke lassen Wände durchscheinen und Schatten mitspielen. Im Ludwig Museum Koblenz begegnen wir Jean-Marc Bustamante beim Aufbau seiner Ausstellung. Ein Gespräch über Kunst, Leichtigkeit und das, was bleiben soll.
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Noch steht nicht alles an seinem Platz. Eine Bank muss zusammengebaut, eine schwere Eisenarbeit befestigt werden. An einer Wand wird noch mit der Hängung experimentiert. Im Ludwig Museum Koblenz entsteht „Panorama“, eine Ausstellung mit Arbeiten aus nahezu fünf Jahrzehnten von Jean-Marc Bustamante.